Как в Сватово работает конно-спортивный клуб (Видео)

С сентября в Сватово (Луганская обл.) возобновил регулярные занятия конноспортивный клуб «Юнацька слобода». Работает клуб 5 лет как общественная организация. Все занятия здесь – бесплатные. За 5 лет в нем занималось до 50 учеников, сейчас посещает от 20 до 30 горожан. В основном – школьники и студенты.

14-летняя Дарья Куприй занимается в клубе 2 месяца. За это время любимый конь Султан уже привык к ней. «Он очень выносливый. Не скажу, что очень быстрый, но очень послушный», – говорит девочка.

Диана Жаданова выбрала Шейха: «Я на нем уже умею ездить рысью и шагом. Очень люблю лошадей. Они расслабляют. Поэтому я тут».

Сейчас в клубе 11 лошадей. Им ежедневно нужно до 50 литров воды и столько же килограммом сена с овсом и макухой.

За 5 лет лошади менялись. Четырех в начале боевых действий спасли от обстрелов. «В 2014 году четырех я привез почти из Трехизбинки, из-под взрывов. Мы их приобрети там у одного генерала. Очень хорошие кони, с хорошей родословной», – рассказывает основатель клуба Сергей Давиденко.

Молодую кобылу Кристину спонсоры подарили 5 лет назад. В то время она стоила почти 3 тыс. долл.

Ежедневно после гигиенических процедур проводятся занятия с элементами театрализации.

Занятия для детей бесплатные, с кормом помогают аграрии. Но на все потребности их помощи не хватает. «Сено привозят, корма. Последние годы я даже не обращаюсь к ним. Они сами звонят: что там ваши кони, не голодные?», – говорит Давиденко.

Для детей здесь проводят и иппотерапию – метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды. Также планируют открыть школу верховой езды.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»