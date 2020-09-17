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Посылки в «Л-ДНР»: Правозащитники предупреждают об опасности на КПВВ

17.09.20 20:11
КПВВ «Новотроицкое» / Фото из открытых источников
КПВВ «Новотроицкое» / Фото из открытых источников

В последнее время пограничники все чаще обнаруживают запрещенные товары у людей, которые пересекают линию разграничения в сторону неподконтрольных территорий. Часто они оказывают помощь в перевозке посылок и даже не осведомлены об их содержимом, сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

Правозащитники приводят свежий пример, что сегодня, 17 сентября, на КПВВ «Станица Луганская» пограничники обнаружили у украинки препараты, которые, по их оценке, содержат психотропные вещества.

«Женщина объяснила, что переносила чужую посылку за вознаграждение в 1500 грн. Ее передали полицейским, а также направили сообщение об обнаружении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 309 УК Украины», – рассказали в организации.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, правозащитники рекомендуют придерживаться простых правил:

  • не соглашайтесь перевозить посылки незнакомцев, и с большой осторожностью – знакомых людей;
  • всегда проверяйте содержимое, если все же необходимо переместить посылку через линию разграничения;
  • внимательно изучите перечень и ограничения количества товаров, которые можно и нельзя перевозить через КПВВ.

«Помните, небольшой заработок может обернуться для вас уголовным делом», – подчеркивают в «Донбасс SOS».

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