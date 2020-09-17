Замена паспорта, «Дій вдома», пропуск в зону АТО: Юристы разрушили мифы о пересечении КПВВ

Правозащитники «Юридического советника для переселенцев» ответили на наиболее актуальные вопросы, связанные с пересечением линии разграничения. Юристы отмечают, что по данной теме сейчас много неточной, неверной информации. Поэтому они отделяли правды от мифов.
В случае пересечения линии разграничения студенты не должны проходить самоизоляцию
✅ Правда
17 сентября 2020 вступило в силу Постановление Кабмина от 09.09.2020 № 825, которым расширен перечень лиц, которым не нужно проходить самоизоляцию после выезда из неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма. Это:
- лица, которые намерены поступить в учреждения образования, расположенные на подконтрольной территории;
- соискатели образования, в том числе студенты, обучающиеся в учебных заведениях на подконтрольной территории;
- один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей, который сопровождает приведенных выше лиц.
Пересекая государственную границу вне официальных пунктов пропуска придется заплатить штраф
✅ Правда
В соответствии со ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины влечет наложение штрафа в размере от 3400 до 8500 грн или административный арест на срок до 15 суток.
Из «Л-ДНР» нельзя законно выехать из КПВВ без паспорта
❌ Миф
В соответствии с Постановлением Кабмина от 17.07.2019 № 815, гражданам Украины разрешается покинуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской области через КПВВ при предъявлении одного из следующих документов:
- паспорта гражданина Украины;
- загранпаспорта;
- временного удостоверения гражданина Украины;
- дипломатического паспорта;
- служебного паспорта;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа;
- удостоверение личности на возвращение в Украину.
Этим же Постановлением предусмотрены особенности пересечения линии разграничения для отдельных категорий лиц. Так, проезд / проход через КПВВ разрешается гражданам Украины:
- не достигших 14-летнего возраста – при предъявлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу или свидетельства о рождении;
- в возрасте от 14 до 16 лет – при условии предъявления паспорта гражданина Украины или загранпаспорта в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов или других законных представителей или в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей и пр.;
- которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины вследствие постоянного проживания на неподконтрольных территориях или у которых отсутствует паспорт гражданина Украины в связи с потерей / похищением. В этом случае они проходят через КПВВ по свидетельству о рождении (для детей до 16-летнего возраста) или любого другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, или справки, выданной территориальным органом или подразделением Государственной миграционной службы;
- которые не имели возможности вследствие постоянного проживания на неподконтрольных территориях вклеить в паспорт гражданина Украины образца 1994 года фотографии по достижении 25-или 45-летнего возраста. Проход через КПВВ осуществляется при предъявлении такого паспорта гражданина Украины;
- не достигших 16 летнего возраста, которым в результате рождения и постоянного проживания на неподконтрольных территориях не было оформлено свидетельство о рождении. Они проходят КПВВ при предъявлении паспорта гражданина Украины или загранпаспорта сопровождающего их лица;
После смены паспорта гражданина Украины электронный пропуск для пересечения линии разграничения считается недействительным
✅ Правда, но частично
При подаче заявки на оформление пропуска в зону АТО / ООС необходимо предоставить информацию об одном из документов, удостоверяющий личность, в частности:
- паспорт гражданина Украины;
- загранпаспорт;
- временное удостоверение гражданина Украины;
- дипломатический паспорт и т. п.
Если в заявлении была указана информация именно о паспорте гражданина Украины, в случае переоформления (восстановления / обмена) такого документа также необходимо будет переоформить и электронный пропуск.
Для активации приложения «Дій вдома» невозможно использовать тот же телефонный номер дважды подряд
✅ Правда, но частично
Как показала практика, активировать приложение «Дій вдома» на один и тот же телефонный номер возможно, но только после истечения 5 недель со дня последней активации такого приложения.
Если есть необходимость в использовании «Дій вдома» до конца этого периода, необходимо приобрести еще одну sim-карту оператора мобильной связи.
Для активации пока допускается также зарубежный номер телефона.