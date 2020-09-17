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Замена паспорта, «Дій вдома», пропуск в зону АТО: Юристы разрушили мифы о пересечении КПВВ

17.09.20 20:26

Правозащитники «Юридического советника для переселенцев» ответили на наиболее актуальные вопросы, связанные с пересечением линии разграничения. Юристы отмечают, что по данной теме сейчас много неточной, неверной информации. Поэтому они отделяли правды от мифов.

В случае пересечения линии разграничения студенты не должны проходить самоизоляцию

Правда

17 сентября 2020 вступило в силу Постановление Кабмина от 09.09.2020 № 825, которым расширен перечень лиц, которым не нужно проходить самоизоляцию после выезда из неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма. Это:

  • лица, которые намерены поступить в учреждения образования, расположенные на подконтрольной территории;
  • соискатели образования, в том числе студенты, обучающиеся в учебных заведениях на подконтрольной территории;
  • один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей, который сопровождает приведенных выше лиц.

Пересекая государственную границу вне официальных пунктов пропуска придется заплатить штраф

Правда

В соответствии со ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины влечет наложение штрафа в размере от 3400 до 8500 грн или административный арест на срок до 15 суток.

Из «Л-ДНР» нельзя законно выехать из КПВВ без паспорта

Миф

В соответствии с Постановлением Кабмина от 17.07.2019 № 815, гражданам Украины разрешается покинуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской области через КПВВ при предъявлении одного из следующих документов:

  • паспорта гражданина Украины;
  • загранпаспорта;
  • временного удостоверения гражданина Украины;
  • дипломатического паспорта;
  • служебного паспорта;
  • удостоверение личности моряка;
  • удостоверение члена экипажа;
  • удостоверение личности на возвращение в Украину.

Этим же Постановлением предусмотрены особенности пересечения линии разграничения для отдельных категорий лиц. Так, проезд / проход через КПВВ разрешается гражданам Украины:

  • не достигших 14-летнего возраста – при предъявлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу или свидетельства о рождении;
  • в возрасте от 14 до 16 лет – при условии предъявления паспорта гражданина Украины или загранпаспорта в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов или других законных представителей или в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей и пр.;
  • которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины вследствие постоянного проживания на неподконтрольных территориях или у которых отсутствует паспорт гражданина Украины в связи с потерей / похищением. В этом случае они проходят через КПВВ по свидетельству о рождении (для детей до 16-летнего возраста) или любого другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, или справки, выданной территориальным органом или подразделением Государственной миграционной службы;
  • которые не имели возможности вследствие постоянного проживания на неподконтрольных территориях вклеить в паспорт гражданина Украины образца 1994 года фотографии по достижении 25-или 45-летнего возраста. Проход через КПВВ осуществляется при предъявлении такого паспорта гражданина Украины;
  • не достигших 16 летнего возраста, которым в результате рождения и постоянного проживания на неподконтрольных территориях не было оформлено свидетельство о рождении. Они проходят КПВВ при предъявлении паспорта гражданина Украины или загранпаспорта сопровождающего их лица;

После смены паспорта гражданина Украины электронный пропуск для пересечения линии разграничения считается недействительным

Правда, но частично

При подаче заявки на оформление пропуска в зону АТО / ООС необходимо предоставить информацию об одном из документов, удостоверяющий личность, в частности:

  • паспорт гражданина Украины;
  • загранпаспорт;
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • дипломатический паспорт и т. п.

Если в заявлении была указана информация именно о паспорте гражданина Украины, в случае переоформления (восстановления / обмена) такого документа также необходимо будет переоформить и электронный пропуск.

Для активации приложения «Дій вдома» невозможно использовать тот же телефонный номер дважды подряд

Правда, но частично

Как показала практика, активировать приложение «Дій вдома» на один и тот же телефонный номер возможно, но только после истечения 5 недель со дня последней активации такого приложения.

Если есть необходимость в использовании «Дій вдома» до конца этого периода, необходимо приобрести еще одну sim-карту оператора мобильной связи.

Для активации пока допускается также зарубежный номер телефона.

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