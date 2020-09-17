Промышленность «просела», безработных больше: В Славянске подвели итоги карантинного полугодия

В Славянске (Донецкая обл.) за первое полугодие 2020 года сократился объем реализованной промышленной продукции и товарооборот торговли. В то же время увеличилось число безработных. Об этом рассказал начальник городского управления экономического и инвестиционного развития Виктор Смиренский на заседании исполкома Славянского горсовета.

«По статистическим данным в Славянске зарегистрировано 852 малых и 47 средних предприятий. Объем реализованной промышленной продукции за первое полугодие составил 1,051 млрд грн. Это на 20,5% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года», – цитирует Смиренского пресс-служба горсовета.

По его словам, на конец полугодия в городе насчитывалось 363 предприятия розничной торговли, 217 – ресторанного хозяйства, 305 – бытового обслуживания. За 6 месяцев 2020 года розничный товарооборот предприятий торговли уменьшился на 23,1% по сравнению с прошлым периодом.

В то же время на 0,6% увеличилось количество предпринимателей физических лиц. «На 1 июля их было зарегистрировано 6033. Доходы бюджета от деятельности субъектов малого предпринимательства увеличились на 6,1% и составили 64,1 млн грн», – отметил Смиренский.

Однако, добавил начальник управления, в Славянске на 14,9% уменьшилась среднесписочная численность штатных работников. Их количество составило 21 тысячу человек. Средняя заработная плата у штатных работников составляет 9032 грн. Это на 15,2% больше, чем в предыдущем периоде.

Задолженность по выплате заработной платы осталась на уровне предыдущего периода и составила 23,5 млн грн. При этом на экономически активных предприятиях задолженность уменьшилась на 22,5%.

Численность безработных по сравнению с прошлым годом увеличилась на 14,4% и составила 2216 человек.

Кроме того, в горсовете констатировали, что за первое полугодие текущего года население Славянска увеличилось на 2785 человек и на 1 июля достигло 112 077 человек.

В первом полугодии в Славянске было зарегистрировано 59 273 получателя пенсий. Средняя пенсия в городе составляла 4181,8 грн.