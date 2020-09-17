В чем отличие от приюта: На Донетчине открыли первый дневной центр для жертв домашнего насилия (Фото)

В Мариуполе открыли дневной центр для пострадавших от домашнего насилия (психологического, экономического, физического, сексуального). В таком формате центр – единственный в Донецкой области, передает «Громадське радіо».

В городе уже есть шелтер – приют для жертв домашнего насилия, в котором женщины могут проживать.

Если же потребности в переезде нет, то помощь жертвам предоставлять в дневном центре. Здесь работают психологи и юристы, есть комната для групповых занятий и обсуждений и уголок арт-терапии для детей.

Дневной центр – новый формат работы с теми, кто пострадал от агрессоров. «Здесь можно получить услугу психолога, услугу юристконсульта, и также здесь будут работать коррекционные программы для того, чтобы женщины, которые столкнулись с насилием, изменили свое отношение к нему и разорвали круг насилия», – поясняет руководитель Мариупольского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Любовь Гальченко:

По словам заместителя представителя Фонда ООН в области народонаселения в Украине Павла Замостьяна, чаще жертвы требуют именно психологической помощи: «Когда первый приют был создан в Харькове, первые полгода достаточно высокий процент женщин говорили – нам не нужен приют, но мы хотим получить помощь психолога, то есть нам есть, где жить. Потому приют – это уже крайний случай. И тогда поняли, нужны не только приюты, нужны и такие дневные центры. Это мы видели и в Румынии, там оно работает в комплексе, и так меньше нагрузка на приюты».

Цель работы мариупольского центра не только помощь пострадавшим, но и профилактика домашнего насилия. «Очень важно, что здесь будут специалисты, которые будут работать не только с жертвой, но и с агрессором. Это очень важно, потому что, если мы хотим строить устойчивое общество, если хотим, чтобы этого не было в будущем, то мы должны работать со всеми сторонами этой проблемы», – говорит заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова.

Количество случаев домашнего насилия в городе постоянно растет. Но речь идет о росте статистики обнаружения. У людей растет доверие к полиции и соцслужбам, и они чаще обращаются за помощью, чем это было несколько лет назад. В среднем в Мариуполе каждый день фиксируют 20 случаев.

В этом году подобные центры откроют и в других городах области. «Это первый дневной центр, который открывается в Донецкой области, но у нас был еще в Угледаре, но там это общественная организация. Они были пионерами. В этом году у нас будет открыт приют в Мирнограде на 10 человек, дневные центры в Покровске, Константиновке, Мангушском районе. Поэтому мы создаем сеть», – рассказала начальник Управления семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации Лилия Золкина:

С начала 2020 году на Донетчине зарегистрировали более 2400 случаев домашнего насилия, половина из них – в Мариуполе.