Дайте доступ в «Изоляцию»: Кравчук требует допустить Красный Крест к пленным в «Л-ДНР»

Договоренности лидеров Нормандского формата, достигнутые в Париже, по обеспечению полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста (МККК) к удерживаемым лицам выполняются только Украиной. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук, передает пресс-служба Офиса президента.

«Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины, о чем свидетельствуют письма и отчеты о работе международных гуманитарных организаций в Украине», – отметил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ, в частности, сообщил, что 12 декабря 2019 года украинский парламент внес изменения в Закон Украины «О предварительном заключении» с целью обеспечения беспрепятственного доступа представителей МККК к лицам, находящимся под стражей.

Он отметил, что «в то же время все обращения по доступу МККК к удерживаемым гражданам Украины грубо игнорируются и не выполняются именно со стороны ОРДЛО и Российской Федерации».

«Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины удалось получить ответ только в отношении одного лица. Не меньшее возмущение вызывают часто нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, часто пытки. Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК», – подчеркнул Леонид Кравчук.

Глава делегации Украины в ТКГ добавил, что доступ должен быть предоставлен в том числе «к секретной донецкой тюрьме "Изоляция", печально известной из-за пыток украинцев и нечеловеческих условий содержания, и всем другим застенкам».

Напомним, что летом 2010 года в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов был основан фонд «Изоляция». Основательница фонда Любовь Михайлова – дочь последнего советского директора этого завода. Фонд организовал в Донецке ряд художественных резиденций, фестивалей и выставочных проектов. 9 июня 2014 года территорию культурного центра захватили представители «ДНР». В захваченных помещениях фонда «министерство госбезопасности ДНР» устроило тюрьму. На сегодня на территории «Изоляции» удерживаются украинские пленные. В частности, там удерживали уже освобожденных профессора Игоря Козловского и журналиста Станислава Асеева.