Диверсии, шпионаж, теракты: С начала года СБУ начала 52 уголовных дела за госзимену

С начала 2020 года по материалам контрразведки Служба безопасности Украины открыла 52 уголовных производства за государственную измену. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Еще 27 производств открыто о создании террористической группы или организации, и по 2 – по диверсии, шпионажу и терактам. В большинстве случаев расследования касаются уличенных агентов российских спецслужб, которые выполняли разведывательно-подрывную работу против Украины», – говорится в сообщении.

Например, государственная измена и теракт инкриминируются задержанному в апреле экс-руководителю Центра специальных операций «А» Валерию Шайтанову. Он находился на агентурной связи с полковником ФСБ РФ и передавал ему разведывательную информацию, в том числе об операциях в районе АТО / ООС.

«О подозрении в совершении государственной измены также сообщено руководителю агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ. Бывшего украинского военнослужащего завербовали, когда он находился на оккупированной Луганщине. А потом он и еще три человека собирали разведывательную информацию о военных объектах на Волыни», – рассказали в спецслужбе.

Кроме того, СБУ предотвратила передачу секретной технической документации об отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли. Жителя Луганщины, который оказался агентом российской спецслужбы задержали при попытке передачи данных представителям ФСБ.

В целом по материалам контрразведки СБУ с начала 2020 года начато 221 уголовное производство. За этот же период по результатам расследований были вынесены судебные приговоры 73 лицам, в том числе 21 – за государственную измену.

В частности, на 12 лет лишения свободы осужден бывший милиционер Олег Смородинов, который по заданию ФСБ совершил убийство начальника отдела Ровенского следственного изолятора Ивана Мамчура.

За совершение теракта в Мариуполе, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш, на 12 лет лишения свободы осуждены двое граждан Украины. Свою задачу они получили от контролируемого российскими спецслужбами «ЦСО МГБ ДНР».

На 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества осужден агент ФСБ РФ, который в июле этого года планировал взорвать емкости с аммиаком на территории ЧАО «Северодонецкое объединение« Азот».

За шпионаж приговорен к 10 годам лишения свободы гражданин КНР – профессор Сианского научно-исследовательского института современной химии. Он собирал секретную информацию по разработкам объектов ОПК Украины.