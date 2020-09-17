«Зрада» или польза: Почему село на Донетчине правительство признало частью «ДНР»

Сейчас в зоне ООС на Донетчине продолжается перемирие. И в это время 16 сентября Кабинет министров своим решением добавил еще одно село в перечень неподконтрольных территорий. Речь идет о селе Заиченко Волновахского района. В сети уже начали распространять информацию о том, что военные сдали свои позиции, передает «Вільне радіо».

На самом деле линия столкновения никуда не двигалась, и наступления (или сдачи этих территорий) не произошло. Поскольку это село фактически с 2015 года находится на территории, контролируемой «ДНР».

«Село Заиченко – временно оккупировано с 2015 года, а у нас это нигде не было записано, как будто оно на подконтрольной территории. После разведения войск в 2015 году вышло так, что в Заиченко и Коминтерново (сейчас оно называется Пикузы) зашла "та сторона". И сейчас сделали так, как оно должно быть. Если оно оккупировано, оно должно быть написано, что оно оккупировано», – говорит Николай Земляной – председатель Военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное, Заиченко.

Это решение Кабмина должно помочь людям, которые село покинули, но юридически не считались внутренними переселенцами.

«Люди, которые оттуда уехали, они все в Мариуполе. А по документам выходило, что они никакие не переселенцы. В органах соцзащиты им говорят: чего вы оттуда приехали, если ваша территория не оккупирована? То есть вы не имеете права здесь пользоваться никакими льготами. И им невозможно никакой помощи оказать. А теперь они будут иметь право пользоваться теми льготами, которые предусмотрены для переселенцев», – поясняет Земляной.

Хотя военно-гражданская администрация называется «села Коминтерново, Водяное, Заиченко», фактически она контролирует лишь Водяное, которое очень часто до перемирия подвергалось обстрелам со стороны «ДНР».

Как живется людям в селе Заиченко – председателю ВГА точно неизвестно, хотя общую ситуацию он описать может: «Мы там ничего сделать не можем. Там все разбито с 2014-15 годов, когда бои шли, и люди так и живут. С детьми кто мог – уехал, потому что надо учиться. Остались пенсионеры, думаю менее 100. Подлатали, я так понимаю, крыши рубероидом, пленкой».

В подконтрольном же Водяном военно-гражданская администрация во время перемирия ремонтирует поврежденные обстрелами здания. «По областной государственной программе там работают бригады по восстановлению поврежденных зданий. Чтобы люди почувствовали, что о них здесь заботятся. На "той стороне" такое не ведется. Временно оккупированное село Пикузы – "второе Широкино" по масштабам разрушений. Мы туда попасть не можем, но они нам звонят "когда вы нас заберете?". В Пикузы – гуманитарная катастрофа, все разбито, нет ни больницы, ни школы, ни клуба, никто ничего не ремонтирует. А Заиченко еще дальше от нас», – говорит председатель ВГА.

Он отмечает, что в карантин туда ВГА могла передавать гуманитарную помощь, а сейчас такой возможности нет. «Раньше они могли проезжать через блокпост Пищевик, и мы могли им здесь гуманитарную помощь через благотворительные организации передавать. А сейчас закрыто, карантин. Так что они отрезаны», – отмечает Николай Земляной.

Несмотря на то, что под контролем ВГА находится всего одно село из перечня, менять название администрации пока не будут. «А зачем? Выборов здесь не будет. Будем менять, когда линия столкновения пойдет (в сторону "ДНР", – ред.)», – объясняет Земляной.

Коминтерново (после декоммунизации Пикузы) внесли в перечень неподконтрольных населенных пунктов еще раньше. Село Заиченко находится за Пикузы, то есть еще дальше от линии разграничения, в глубине контролируемой «ДНР» территории. Но в украинских документах Заиченко числилось, как контролируемое Украиной. Поэтому принято решение правительства привело в соответствие фактическое положение вещей с документальным.

Как сообщалось ранее, село Заиченко Коминтерновского сельского совета ранее относилось к Новоазовскому району Донетчины, в 2014 году его переподчинили Волновахскому району. С 2015 года село фактически контролируется «ДНР». В нем проживают около 300 человек.