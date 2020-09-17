Жители Винничины с вениками и вилами защищали последний памятник Ленину (Фото)

В Винницкой области демонтировали последний памятник Ленину. Бюст находился в селе Весеннее Черновицкого района, стоял возле сельской школы, передает «Рубрика».

Однако сносу предшествовала самозабвенная борьба местных жителей, которые все эти годы отстаивали «своего» Ленина.

Как отмечало «Vlasno», этот памятник местные власти уже давно должны были демонтировать. Однако были два момента, которые мешали это сделать – юридические сложности и решительное сопротивление жителей села.

В Мазуровском сельском совете, в состав которой входит и село Весеннее, поясняли – памятник стоит на арендованной земле, владелец которой не против, чтобы бюст Ленина остался нетронутым.

В селе осталось меньше сотни жителей и почти все – пенсионеры. Поэтому вопрос, чтобы Ленин был «живым» для них принципиальный. «Это маленькое, забытое Богом село. Там проживает менее сотни человек. Остались одни пенсионеры, молодежь уже давно оттуда выехала. Если бы была там молодежь, то она бы сама его давно уже демонтировала. Я же не могу идти против воли громады?!», – риторически спрашивает Мазуровский сельский голова Валерий Грунковский.

Несколько лет назад, в период массового сноса памятников Ленину по стране, в село Весеннее прибыли активисты из партии «Свобода», для того чтобы сбросить коммунистического идола. Однако местные жители решительно выступали против, и едва не вениками и вилами прогоняли «свободовцев» из села.

Валерий Грунковский уже давно ждет желанного выхода на пенсию. И хотел передать «дело о Ленине» уже следующему руководителю, который появится после местных выборов 25 октября. «Пусть уже будет сформирована объединенная территориальная громада, придет новый председатель и пусть уже он занимается этим вопросом. А я просто хочу уже свое доработать и спокойно выйти на пенсию», – устало говорил Грунковский в конце августа.

Однако после огласки и многочисленных обращений демонтаж таки состоялся.