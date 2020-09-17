Коронавирус: Мэра Харькова в капсуле доставили в Германию

Харьковского городского голову Геннадия Кернеса, который болен коронавирусом, доставили в больницу Германии. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщил директор департамента по делам информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, передают «Донецкие новости».

«Прошлой ночью он был доставлен специальным самолетом в Гермению. Он был доставлен в "противоковидной" капсуле. Почему именно в ней, потому что по последним медицинским протоколам, больные COVID-19 транспортируются именно таким образом… Сам Кернес не хотел оставлять Украину и ехать на лечение в Германию. Но под авлением близких и родных он на это согласился», – сказал Сидоренко.

Он отметил, что перелет мэр перенес нормально.

Сейчас Кернес в стабильно тяжелом состоянии, но в сознании. Кронавирус вызвал осложнения хронических болезней у мэра. Эти осложнения врачи связывают с ранением, которое градоначальник получил 24 апреля 2014 года – во время утренней пробежки на него было совершено покушение, в результате которого был поврежден хребет, спинной мозг, одно из легких, печень. После этого случая Кернес передвигался в инвалидной коляске.

Сейчас мэр проходит дополнительное полное обследование в немецкой клинике, после чего врачи определяться с методами лечения. «Он подключен к аппарату. Но не искусственной вентиляции легких. К другому. К аппарату высокопотоковой подачи кислорода… Но вопрос не в ковиде и не в двустороннем воспалении легких. Как это лечить – врачи знают. Проблема в обострении старых заболеваний, которые были получены в результате нападения на него», – добавил Сидоренко.

В Германии с градоначальником находятся родственники и друзья.

Напомним, у Геннадия Кернеса диагностировали коронавирус в начале сентября, и 10 сентября с двусторонним воспалением легких он был госпитализирован в Хаьковскую городскую больницу № 17. В Харьковском горсовете опровергли информацию о коме, и заявили, что вопрос о лечении за границей, о транспортировке «совершенно не рассматривался».