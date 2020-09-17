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В Славянске под колесами «товарняка» погиб житель Бахмута

17.09.20 23:12

В Славянске под колесами товарного поезда погиб 27-летний житель Бахмута. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-центр полиции Донецкой области.

Происшествие произошло вчера вечером, сообщение о наезде поезда на человека в остановочном пункте «Прилужное первый» поступило в полицию около 16:30.

По предварительным данным, мужчина 1993 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения лежал на пути.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта».

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