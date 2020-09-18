Неправильная поза и мебель не по росту: В «ДНР» около 70% школьников имеют нарушения осанки

В «ДНР», по данным «минздрава», около 70% всех учащихся, начиная со средних классов, имеют нарушения осанки. Специалисты называют различные факторы, при которых может появиться искривление позвоночника. Многие из них связаны с учебой. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

«Как говорят специалисты, в возрасте 8-12 лет искривления позвоночника выявляют чаще всего. А уже к выпускному классу около 70% молодых людей имеют те или иные нарушения осанки», – уверяют в «республике».

По словам городского детского травматолога Макеевки Алексея Журавлева, провоцирует искривление прежде всего неправильная поза: когда человек сидит, к примеру, читая книги. Также он отметил, что мебель в школе часто не подходит по росту школьникам.

Существует несколько видов искривления позвоночника, и все они влекут за собой ряд серьезных проблем.

У детей до 6 лет со спинами обычно все в порядке, утверждают в «ДНР». С началом учебы в школе ребенок сидит за партой неправильно и носит тяжелый портфель или сумку. В портфелях, кроме книг и тетрадей, ученики начальной школы носят игрушки, воду.

Многие нынешние портфели – с ортопедической спинкой. Но некоторые – тяжелые даже без книг. Чем старше школьник – тем легче его рюкзак: ученики носят одну книжку на двоих, часто «забывают» учебники. В то же время, в этом возрасте они больше проводят времени за компьютером. И врачи рекомендуют не пропустить первые признаки нарушения осанки.

«Максимальная нагрузка на спину ученика должна быть не более 5 кг. Спорт, особенно плавание – меры профилактики. А в сложных случаях поможет уже лечебная физкультура», – сообщают в «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube