Онлайн-брифинг «Impact Study Фонда Рината Ахметова – методология, первые результаты, инсайты»

22 сентября в 15:30 Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-брифинг, на котором презентует методологию исследования Impact Study, проведенного авторитетной британской организацией Envoy Partnership по заказу Фонда, подходы к сбору данных, а также некоторые результаты. В течение нескольких месяцев исследователи выясняли, какое реальное влияние помощь Фонда оказала на жизнь мирных жителей в зоне вооруженного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Уникальная методология Impact Study применялась в Украине впервые. Она утверждена Мировым банком и используется ведущими компаниями, организациями и правительствами для оценки своего социального вклада.

Участники брифинга:

Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова;

Оливер Кемптон, партнер и соучредитель Envoy Partnership, преподаватель по оценке социального воздействия в Институте творческого и культурного предпринимательства Голдсмитского колледжа Лондонского университета;

Владимир Паниотто, директор Киевского международного института социологии.

Для участия в брифинге необходимо зарегистрироваться до 12.00 22 сентября по ссылке.