ФК «Мариуполь» арендовал нападающего «Шахтера»

Нападающий ФК «Шахтер» Даниил Сикан на правах аренды перешел в ФК «Мариуполь». Соглашение с приазовским клубом рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает пресс-служба «горняков».

Даниил Сикан стал игроком «Шахтера» в январе 2019 года. Он уже выступал за «Мариуполь» в аренде до конца сезона-2018/19, проведя в Премьер-лиге 6 матчей. Тогда же Даниил стал чемпионом мира U20 со сборной Украины, забив в ходе финального турнира в Польше 4 мяча и получив «Серебряную бутсу» как второй бомбардир соревнования.

Летом 2019-го Сикан вернулся в «Шахтер». С «горняками» U19 нападающий принимал участие в Юношеской лиге УЕФА, а в составе первой команды дебютировал в Лиге чемпионов – вышел на замену в выездной игре с «Манчестер Сити».