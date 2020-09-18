Три смерти и 41 заболевший: На Донетчине ухудшается ситуация с COVID-19 (Карта)

COVID-19 унес еще 3 жизни в Донецкой области. Новыми жертвами коронавируса стали 64-летняя и 90-летняя жительницы Бахмута и 72-летняя жительница Мариуполя. Об этом сегодня, 18 сентября, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За четверг, 17 сентября, COVID-19 диагностирован у 41 жителя области, в том числе у 2-х детей:

12 – в Мариуполе (в том числе 1 ребенок);

7 – в Краматорске;

6 – в Николаевке;

5 – в Бахмуте;

4 – в Мирнограде (в том числе 1 ребенок);

3 – в Славянске;

2 – в Бахмутском районе;

по 1 – в Константиновке и Лиманской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 313 случаев COVID-19, из них: