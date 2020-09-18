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Три смерти и 41 заболевший: На Донетчине ухудшается ситуация с COVID-19 (Карта)

18.09.20 09:31
Медики в коронавирус / Фото из открытых источников
Медики в коронавирус / Фото из открытых источников

COVID-19 унес еще 3 жизни в Донецкой области. Новыми жертвами коронавируса стали 64-летняя и 90-летняя жительницы Бахмута и 72-летняя жительница Мариуполя. Об этом сегодня, 18 сентября, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За четверг, 17 сентября, COVID-19 диагностирован у 41 жителя области, в том числе у 2-х детей:

  • 12 – в Мариуполе (в том числе 1 ребенок);
  • 7 – в Краматорске;
  • 6 – в Николаевке;
  • 5 – в Бахмуте;
  • 4 – в Мирнограде (в том числе 1 ребенок);
  • 3 – в Славянске;
  • 2 – в Бахмутском районе;
  • по 1 – в Константиновке и Лиманской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 313 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 266 человек;
  • на лечении – 1009 пациентов;
  • летальных случаев – 38.

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