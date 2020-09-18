Три смерти и 41 заболевший: На Донетчине ухудшается ситуация с COVID-19 (Карта)

COVID-19 унес еще 3 жизни в Донецкой области. Новыми жертвами коронавируса стали 64-летняя и 90-летняя жительницы Бахмута и 72-летняя жительница Мариуполя. Об этом сегодня, 18 сентября, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
За четверг, 17 сентября, COVID-19 диагностирован у 41 жителя области, в том числе у 2-х детей:
- 12 – в Мариуполе (в том числе 1 ребенок);
- 7 – в Краматорске;
- 6 – в Николаевке;
- 5 – в Бахмуте;
- 4 – в Мирнограде (в том числе 1 ребенок);
- 3 – в Славянске;
- 2 – в Бахмутском районе;
- по 1 – в Константиновке и Лиманской ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 313 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 266 человек;
- на лечении – 1009 пациентов;
- летальных случаев – 38.