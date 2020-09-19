Можно докупить билет и смотреть приватный показ: Как в Донецке работают кинотеатры

В неподконтрольном украинским властям Донецке кинотеатры посещают совсем мало людей. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Так, люди рассказывают о том, что кинотеатры устанавливают лимит, но не в связи с карантинными ограничениями: фильмы показывают, только если набралось минимальное количество зрителей.

Кинотеатр «Фунтура Синема» (находится в ТРЦ «Донецк-Сити») проводит показ сеансов, если продано не менее 6 билетов. «В 2020 году показ сеансов – от 6 человек? Мы что, в селе? Затратный показ, нерентабельность? Я вам предлагаю решение – закрывайтесь! Это не 2014 год. Выходной у людей не для того, чтобы афиши читать и ждать на диване призрачных людей, благодаря которым мне позволят за деньги показать разрекламированную премьеру!... Да, так и есть», – возмущаются дончане.

Подобная ситуация – в Доме кино «Шевченко» (находится по ул. Артема, 123): показ проводится при количестве зрителей от 4-х человек.

При этом многие дончане не видят в таком правиле ничего плохого.

«Была во вторник вечером в "Фунтуре" с мужем, смотрели "Мулан", остались очень довольны… Мы были с ребенком на последнем сеансе 3Д, все отлично! Насколько я помню, ограничения были и при "Мультиплексе". Везде, во всех кинотеатрах есть свои правила. Можно и докупить +1 билет и смотреть с удовольствием приватный показ… Кинотеатры сами устанавливают минимальное количество зрителей для открытия сеанса. Аренда, электроэнергия, все это стоит денег. Никто в убыток себе работать не будет… Мы с сыном в "Звездочке" в малом зале вдвоем мультфильм смотрели. Печальная ситуация, но прикольно», – делятся жители Донецка.

Также в соцсетях пишут о том, что такое малое количество посетителей – потому что у людей нет денег ходить в кинотеатры.