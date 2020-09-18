За сутки COVID-19 в Украине диагностирован у 3228 человек

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 3 228 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 18 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки у нас заболели 3 228 человек. Из них 233 ребенка, а также 162 медработника. Были госпитализированы 446 человек. Зафиксированы 68 летальных случаев. При этом выздоровели 1 573 пациента. За все время пандемии в Украине заболели 169 472 человека. Из них 11 091 ребенок и 13 558 медработников. При этом в целом выздоровели 75 486 пациентов. Летальных случаев – 3 468», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (349), Одесской (322), Тернопольской (311), Львовской (205), Ивано-Франковской (175) областях и г. Киеве (291).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 2 313 случая COVID-19, в Луганской – 706 случаев.