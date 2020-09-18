Разминирование Луганщины: За сутки изъяли больше 30 боеприпасов

За сутки в двух районах Луганщины пиротехники ГСЧС обнаружили и изъяли более 30 боеприпасов и 2 гранаты. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 17 сентября, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было обследовано 8,38 га территории области в Попаснянском и Новоайдарском районах, где обнаружены и изъяты 12 артиллерийских снарядов, 19 минометных мин и 2 гранаты», – говорится в сообщении.

Также, в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и Датского совета по делам беженцев / Датской группы по разминированию, по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины, обследовано 0,0623 га в Попаснянском районе, где выявлены и переданы под охрану Национальной гвардии 3 артиллерийских снаряды и 1 граната.