«Саур-Могилу» сняли с квадрокоптера (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Евгений показал, как выглядит мемориальный комплекс «Саур-Могила» с высоты птичьего полета. Кадрами он поделился в соцсети.

Евгений с помощью квадрокоптера снял «Саур-Могилу» (расположена в неподконтрольном украинским властям Шахтерском районе Донецкой области): ступени, ведущие к вершине, поврежденные в 2014 году обстрелами элементы комплекса.

Также дончанин продемонстрировал часовню у подножия кургана.

Напомним, ранее в донецком паблике показали, в каком состоянии сейчас элементы мемориального комплекса, также здесь можно увидеть, как мемориал выглядел до войны.

Напомним, мемориал «Саур-Могила» был разрушен в результате боевых действий на Донбассе в августе 2014 года. На входе по-прежнему расположены несколько единиц техники времен Второй мировой войны. Элементы памятника посечены осколками и разрушены снарядами. На вершине мемориала с кургана Саур-Могила открывается панорама стратегической высоты, где в период Второй мировой войны были расположены укрепления Миус-фронта. После нее – на Саур-Могиле был создан мемориальный комплекс. Этот курган входит в состав регионального ландшафтного парка «Донецкий кряж».