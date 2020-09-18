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Сводка из зоны ООС за 17 сентября: Версии сторон конфликта (Карта)

18.09.20 10:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 17 сентября, НВФ в очередной раз нарушены мирные договоренности. Одна провокация противника из стрелкового оружия зафиксирована у Новогригорьевки. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 18 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны противника. Выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал украинских военных вблизи населенного пункта Водяное. На всех участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме. Военнослужащие Объединенных сил на сознательную провокацию со стороны противника огонь в ответ не открывали.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные соблюдали режим прекращения огня в минувшие сутки».

В «ЛНР» свою версию событий на линии фронта на момент подготовки материала не обнародовали.

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