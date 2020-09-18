+19 случаев: На Луганщине сообщили о заболеваемости COVID-19 (Карта)

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 19 новых случаев COVID-19 (в том числе у 1 ребенка). Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География новых случаев:

4 – Северодонецк (с подозрительными клиническими проявлениями болезни);

1 – Лисичанск (с подозрительными клиническими проявлениями болезни);

2 – Кременской район (1 – контактировал с заболевшими ранее, 1 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни);

3 – Беловодский район (прибыли из ТОТ);

1 – Станично-Луганский район (прибыли из ТОТ);

3 – Старобельский район (2 – прибыли из ТОТ, 1 – находился на самоизоляции);

3 – Попаснянский район (контактировали с зарегистрированными случаями заболевания).

Всего по состоянию на 18 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 709 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 37 детей. Из них: