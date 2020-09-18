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+19 случаев: На Луганщине сообщили о заболеваемости COVID-19 (Карта)

18.09.20 12:18
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 19 новых случаев COVID-19 (в том числе у 1 ребенка). Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География новых случаев:

  • 4 – Северодонецк (с подозрительными клиническими проявлениями болезни);
  • 1 – Лисичанск (с подозрительными клиническими проявлениями болезни);
  • 2 – Кременской район (1 – контактировал с заболевшими ранее, 1 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни);
  • 3 – Беловодский район (прибыли из ТОТ);
  • 1 – Станично-Луганский район (прибыли из ТОТ);
  • 3 – Старобельский район (2 – прибыли из ТОТ, 1 – находился на самоизоляции);
  • 3 – Попаснянский район (контактировали с зарегистрированными случаями заболевания).

Всего по состоянию на 18 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 709 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 37 детей. Из них:

  • выздоровели – 366 человек;
  • продолжают лечение – 336 пациентов (68 человек лечатся в больницах, 268 – амбулаторно);
  • умерли – 5 человек.

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