Если нет симптомов: Степанов рассказал, должны ли дети проходить ПЦР-тест после самоизоляции

Дети, которые на момент завершения 14-дневной самоизоляции, не имеют симптомов COVID-19 не должны сдавать ПЦР-тест. Об этом сегодня, 18 сентября, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Мы вчера внесли изменения в стандарт оказания медицинской помощи. На сегодняшний день люди, которые находились на самоизоляции, в том числе и дети, и завершается эта самоизоляция – 14 дней и у людей нет симптомов коронавирусной болезни – в таком случае они не должны делать ПЦР-тест», – проинформировал министр.

«Итак: если дети пошли на самоизоляцию, завершаются 14 дней, у ребенка нет никаких симптомов COVID-19 – он не должен проходить ПЦР-тест. Ребенок просто завершает самоизоляцию и возвращается к обучению», – подчеркнул министр.