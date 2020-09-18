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Если нет симптомов: Степанов рассказал, должны ли дети проходить ПЦР-тест после самоизоляции

18.09.20 10:38
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

Дети, которые на момент завершения 14-дневной самоизоляции, не имеют симптомов COVID-19 не должны сдавать ПЦР-тест. Об этом сегодня, 18 сентября, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Мы вчера внесли изменения в стандарт оказания медицинской помощи. На сегодняшний день люди, которые находились на самоизоляции, в том числе и дети, и завершается эта самоизоляция – 14 дней и у людей нет симптомов коронавирусной болезни – в таком случае они не должны делать ПЦР-тест», – проинформировал министр.

«Итак: если дети пошли на самоизоляцию, завершаются 14 дней, у ребенка нет никаких симптомов COVID-19 – он не должен проходить ПЦР-тест. Ребенок просто завершает самоизоляцию и возвращается к обучению», – подчеркнул министр.

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