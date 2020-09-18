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В «Л-ДНР» сообщают о новых жертвах коронавируса

18.09.20 10:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки от коронавируса умерли 3 человека, в «ЛНР» – 2 человека. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 17 сентября, выявлены 43 случая заболевания. Зарегистрированы 3 летальных случая – мужчины в возрасте 66 и 60 лет и женщина в возрасте 79 лет», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 18 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 951:

  • на лечении – 1 174 пациента,
  • выписаны – 1 603 человека,
  • летальных случаев – 174.

«По состоянию на 18 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – уверяют в «минздраве ДНР».

В «ЛНР» за сутки выявили 19 новых заболевших, зарегистрированы 2 летальных случая.

Всего по состоянию на 09:00 18 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 820, из них:

  • выздоровели – 708 человек;
  • умерли – 26 пациентов.

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