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Спасли 3 тыс. книг: На Донетчине несколько часов гасили пожар в доме культуры

18.09.20 10:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В с. Орехово (Покровский р-н, Донецкая обл.) спасатели несколько часов гасили пожар в местном доме культуры. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В четверг, 17 сентября, в 14:08 спасателям сообщили о пожаре в доме культуры в с. Орехово. По указанному адресу выехали дежурные отделения 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что огнем охвачена кровля и перекрытия поселкового дома культуры. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. Спасатели локализовали пожар в 15:57 и ликвидировали в 17:02. В помещении дома культуры также была размещена библиотека. Благодаря оперативным действиям пожарных, от уничтожения огнем удалось спасти 3 тыс. книг», – рассказали в ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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