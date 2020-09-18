Реинтеграция Донбасса продлится минимум поколение, – Резников

Реинтеграция временно неподконтрольных украинским властям районов Донбасса продлится минимум одно поколение. Об этом сказал во время выступления в парламенте вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает «УНН».

«Хочу поблагодарить одну из фракций, которая вспомнила один из моих тезисов. Они спросили, почему я говорю, что реинтеграция продлится 25 лет? Потому что это правда», – сказал Резников.

По его словам, реинтеграция неподконтрольных территорий не будет происходить сразу после окончания войны: конец войны и начало реинтеграции не будут совпадать по времени.

«Ибо мы говорим о безопасной реинтеграции. Такую, которая не покромсает страну и не создаст новых рисков. Безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение», – подчеркнул вице-премьер.

Он отметил также, что об этом говорит мировой опыт. В Германии и сейчас заметны различия между западом и востоком, хотя прошло более 30 лет, а стартовые условия были другие.