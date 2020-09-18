Сотни табличек на надгробия: На Луганщине выявили необычную контрабанду

На Луганщине в пункте пропуска «Меловое» 17 сентября пограничники выявили авто с контрабандой табличек на надгробия. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В пункт пропуска "Меловое" на Луганщине, на автомобиле марки "Рено" прибыл наш соотечественник. Он направлялся на въезд в Украину. Внимание пограничников привлекло нервное поведение водителя. Как результат, при осмотре транспортного средства пограничники и сотрудники таможни обнаружили скрытые в конструктивных особенностях авто 200 табличек на надгробия», – говорится в сообщении.

Ритуальный товар и транспортное средство изъяли сотрудники таможни. Предварительная сумма оценки имущества составила почти 150 тыс. грн.

Также сообщается, что во время пограничного контроля автомобиля «Форд», пограничники установили, что номер кузова автомобиля не соответствует номеру, указанному в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

В отношении водителя пограничники составили админпротокол по ст. 121-1 КУоАП (Эксплуатация водителями транспортных средств номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах). Меру наказания ему установит суд. Для принятия дальнейшего правового решения авто передали представителям Национальной полиции.