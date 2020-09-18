Центральное захоронение – детское: Что нашли археологи на Луганщине (Фото)

Археологическая экспедиция Восточноукраинского национального университета имени Даля подвела итоги трехнедельной работы в поселке Нижняя Дуванка (Сватовский р-н, Луганская обл.). Пятеро студентов вместе с преподавателем и местными школьниками проводили раскопки одного из курганов.

Найденным ценностям – более 4 тыс. лет. В кургане археологи нашли 9 захоронений. Центральное захоронение – детское. На момент смерти девочке было около 10 лет, рассказывает руководитель экспедиции, профессор университета Юрий Бровендер.

Уникальность кургана – ров вокруг главного захоронения. Профессор объясняет, что, в представлениях древних людей, душа не могла покинуть этот круг и забрать души живущих детей.

11-классники местной школы на протяжении двух недель щеточками, ножами аккуратно раскапывали захоронения. Во время раскопок для детей проводили и уроки истории.

Также были найдены 8 сосудов с орнаментами. Их вместе с гранитным топором передадут в университетский музей археологии, который планируют открыть к 100-летнию вуза. Будущие экспонаты еще нужно отреставрировать, отмыть от патины, чтобы привести в «музейный» вид.

На раскопках работали члены школьного археологического кружка и взрослые жители села. С экскурсиями приезжали ценители истории из соседнего Троицкого района.

В следующем году археологи Северодонецка планируют снова приехать с экспедицией в Сватовский район: будут изучать 50-метровый курган возле села Хомовка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»