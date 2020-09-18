В «ДНР» решили «обождать» с открытием «границы» с «ЛНР». Причиной названа «вторая волна COVID-19». Об этом сегодня, 18 сентября, в своем Telegram-канале сообщил «депутат ДНР» Владислав Бердичевский.

«По открытию границ с ЛНР. В принципе, уже все шло к открытию, но, как мы все видим, началась вторая волна ковида. И поскольку у нас с ЛНР разные подходы к работе границы с Украиной, а там практически каждый день новые рекорды по заражениям и по смертности – закономерным решением будет еще с открытием границ ДНР – ЛНР обождать», – уверяет «депутат».

Напомним, «граница» между «ДНР» и «ЛНР», несмотря на обещания «главы ДНР» Дениса Пушилина, пока остается закрытой.

Напомним, ранее «глава ДНР» заявил, что эпидобстановка в «республике» остается стабильной, оснований для ввода новых ограничений нет. В то же время Пушилин утверждает, что «надо не спешить с открытием границ с Украиной, потому что там с каждым днем увеличивается количество заболевших».

Как сообщалось ранее, «ЛНР» (в отличие от «ДНР») открыла свой участок линии разграничения в районе КПВВ «Станица Луганская», пропуск здесь осуществляется ежедневно (в «ДНР» – два дня в неделю). И через КПВВ «Станица Луганская» в обе стороны проходят в 10 раз больше людей, чем через контрольно-пропускной пункт «ДНР» в Еленовке. Непосредственно в «ЛНР» запускают в 12 раз больше граждан, чем в «ДНР». Через КПП «ЛНР» «Станица Луганская» на подконтрольную украинским властям часть Луганщины не пропускают людей с «пропиской» в «ДНР».