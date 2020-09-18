Криворожским врачам передана очередная партия аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

16 сентября медики Криворожской городской больницы №7 получили три аппарата искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и компании Метинвест. Оборудование экспертного класса производства Франции было вручено в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Фонд Рината Ахметова закупил и передает медикам государственных медицинских учреждений 204 высококлассных аппарата ИВЛ. Это оборудование помогает врачам спасать жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Первые аппараты переданы врачам еще в марте. На сегодняшний день опорные больницы из 12 регионов Украины получили свыше 120 аппаратов, 27 из них спасают жизни жителей Днепропетровской области. Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" реализуется по личному решению Рината Ахметова. Он направил на помощь системе здравоохранения 300 млн грн», – говорит Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Директор Департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк поблагодарил Рината Ахметова за системную поддержку в период эпидемии COVID-19: «Аппараты ИВЛ такого класса дадут нам возможность более качественно пройти вторую волну коронавируса. Благодарю Фонд Рината Ахметова за столь ощутимую помощь».

Представитель компании Метинвест Дмитрий Шевчик рассказал, что оборудование, которое передается, будет спасать жизни и после окончания пандемии.

«Примите, пожалуйста, еще три аппарата ИВЛ в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине". Это современное оборудование французского производства. Очень надеемся, что оно поможет более эффективно бороться за жизни людей. Аппараты ИВЛ, которые приобрел для украинских медиков Фонд Рината Ахметова, это реанимационное оборудование высокого класса. Такие аппараты будут актуальны даже через много лет и необходимы для лечения тяжелобольных, спасения жизни людей по всей Украине», – сказал Дмитрий Шевчик.

Главный врач Криворожской городской больницы № 7 Петр Стародубский отметил, что полученные аппараты искусственной вентиляции легких среди самых современных в мире.

«Спасибо большое. Это аппараты экспертного класса, произведенные во Франции. Эти интеллектуальные аппараты ИВЛ позволяют врачам более качественно лечить наших больных. Мы возлагаем на них огромную надежду. Без этих аппаратов было бы практически невозможно бороться с коронавирусом. Спасибо», – подчеркнул Петр Стародубский.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.