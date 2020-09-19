Это очень важное место в стране: В УВКБ ООН уверены, что КПВВ должны оставаться в центре внимания

В Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев считают, что ситуация с КПВВ на Донбассе должна оставаться в центре внимания. Об этом во время пресс-конференции «Влияние карантинных ограничений на работу КПВВ» рассказала заместитель представителя УВКБ ООН Ноэль Калхун, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Это очень важно, что мы постоянно собираем информацию и знаем полную картину ситуации на КПВВ. Это очень важное место в стране», – отметила Калхун.

Она пояснила, что через КПВВ жители неподконтрольных украинским властям территорий могут приезжать и получать социальные услуги, на которые они имеют право как граждане Украины.

«Это должно оставаться в центре внимания. Был ряд рекомендаций органам власти. Всем нам надо объединиться, чтобы воплотить эти рекомендации в жизнь», – резюмировала она.