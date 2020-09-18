Украина не будет вносить «особый статус» Донбасса в Конституцию, – Резников

Украина не собирается вносить в Конституцию «особый статус» отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 18 сентября, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, вице-премьер-министр Алексей Резников, передает «НВ».

По его словам, президент Владимир Зеленский ранее «дал четкое понимание того, что никаких изменений в Конституцию Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет».

«Это исключено. Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в Трехсторонней контактной группе», – сказал Резников.

Напомним, во время выступления в парламенте 18 сентября вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что реинтеграция временно неподконтрольных украинским властям районов Донбасса продлится минимум одно поколение.