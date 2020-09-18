Карантинные ограничения на КПВВ: Какие права человека нарушаются

При установлении карантинных ограничений при пересечении линии разграничения с временно оккупированной территорией правозащитники выделили 4 основные категории нарушения прав человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции «Влияние карантинных ограничений на работу КПВВ» рассказала координатор БФ «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало.

Правозащитница отметила, что карантинные мероприятия в условиях пандемии приняли многие страны. И такие меры серьезно повлияли на обычный ритм жизни людей.

«В этом водовороте (информации) очень сложно сориентироваться, что именно является временными неудобствами, а что – действительно нарушениями прав людей», – сказала она.

Юлия Трало пояснила, что в контексте карантинных ограничений правозащитники руководствуются главным принципом: соблюдением справедливого баланса между общими и индивидуальными интересами. Государство, устанавливая ряд ограничений для определенного общего блага – в данном случае для защиты здоровья населения – должно учитывать и соблюдение прав отдельных категорий, отдельных людей.

«Юристы нашей организации, рассматривая вопросы нарушения прав людей при установлении карантинных ограничений при пересечении линии разграничения с временно оккупированной территорией, выделили 4 основные категории», – сообщила правозащитница.

Это, по ее словам, в первую очередь нарушение права на информацию. В марте население не было проинформировано должным образом о прекращении работы КПВВ, именно поэтому многие люди не смогли попасть домой. Среди них было много людей, которые возвращались домой с лечения, профилактических осмотров, посещений могил родственников.

Также Юлия Трало отметила, что в конце июля Кабмин отменил требование к установке приложения «Дій вдома». Но такая практика была продолжена согласно приказу командующего Операции Объединенных сил. «И снова же, отсутствие надлежащего информирования – люди не смогли сориентироваться в водовороте информации и также попали в безвыходное положение», – сказала она.

Еще одна категория нарушений – на личную семейную жизнь. Были разделены семьи, родители и дети оставались по разные стороны линии соприкосновения, часто люди не могли попрощаться с кем-то из своих близких.

Третья проблема – со свободой передвижения. В международной практике предусмотрены ограничения такого права. В украинском законодательстве предусмотрен запрет выезда на неподконтрольные территории в случае угрозы жизни и здоровью людей. Но, подчеркнула правозащитница, выезда на неподконтрольную территорию, а не въезда на подконтрольную.

Она привела пример, когда, если на КПВВ «Новотроицкое» человек не может установить приложение «Дій вдома», его отправляют на обсервацию, а на КПВВ «Станица Луганская» его просто отправляют туда, откуда он пришел – обратно на неподконтрольную территорию.

Четвертая категория – вопрос запрета нечеловеческого и такого, что унижает, обращения. Одним из подобных эпизодов правозащитница назвала пребывание на протяжении более 4-х суток более 40 людей на КПВВ «Новотроицкое» в «нулевой» зоне.