На Донетчине школьница стала лауреатом международного конкурса инноваций

Жительница Мариуполя Алиса Сергеева получила серебряную медаль на Международном конкурсе инновационных изобретений iCan в Канаде. Выпускница Мариупольского технического лицея представила проект по разработке нового экологического упаковочного материала на основе каштана, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

«Над проектом мы начали работать еще с 2018 года. Цель нашего исследования – создать экологически безопасный материал из возобновляемых растительных ресурсов как альтернативу традиционным материалам, засоряющим окружающую среду. Алиса очень целеустремленная ученица. Она прошла через этапы Малой академии наук, обучение в бизнес-школе, участвовала во Всеукраинском конкурсе Интелэко», – рассказала учительница биологии технического лицея Светлана Шевченко.

V Международный конкурс инновационных изобретений в Канаде (iCAN) в этом году проходил онлайн и собрал участников из 60 стран. Алиса представляла Мариуполь и Украину в составе команды Малой академии наук. Украинская делегация по совокупному результату получила награду Best Delegation Award.

Конкурс iCAN предоставляет изобретателям со всего мира возможность продемонстрировать свои лучшие идеи на международном уровне. Мероприятие включает выставку изобретений, семинар и церемонию награждения. Организатором конкурса выступает Международное общество инноваций и повышения квалификации Торонто (TISIAS).