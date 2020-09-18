Люди подают в суд за нарушения прав человека при пересечении КПВВ, – правозащитница

В судах Донетчины и Луганщины находятся на рассмотрении 5 дел, связанных с нарушением прав человека во время пересечения КПВВ, которые обусловлены карантинными ограничениями. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции «Влияние карантинных ограничений на работу КПВВ» рассказала координатор БФ «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало.

По ее словам, одной из ключевых проблем защиты прав человека является то, что механизмы эти обычно долговременные. И юридическими средствами практически невозможно немедленно достичь какого-то серьезного результата. «Однако сейчас, хоть и слабым, но аргументом для людей, которые перенесли унижения и страдания, является надежда на признание государством (пусть и по результатам судебного спора) именно таких нарушений. И удовлетворения требований о надлежащей компенсации», – сообщила Юлия Трало.

«Нашей юридической командой на протяжении полугода на всех КПВВ обеспечивалось консультирование, помощь в составлении обращений, ходатайств и заявлений в суд. Сейчас в судах Донецкой и Луганской областей находятся на рассмотрении 5 дел, связанных с нарушением прав человека во время пересечения КПВВ, которые обусловлены карантинными ограничениями. Также в июне нашей организацией были поданы заявления от имени двух наших бенефициаров в Европейский суд по правам человека», – добавила она.

О каких-либо результатах, отметила правозащитница, говорить еще рано. При этом она сообщила и о неприятном аспекте, характерном для подхода к любым спорам: непризнания ошибок, нарушений и вины в страданиях людей. «Отказ от очевидного – не лучший путь для избегания ошибок в будущем. Это очень важно, эпидемия у нас все еще продолжается и карантинные мероприятия будут продолжаться, возможно – и усиливаться», – резюмировала Юлия Трало.

Напомним, Юлия Трало также выделила 4 основные категории нарушения прав человека при пересечении КПВВ.

Как сообщалось ранее, в практике БФ «Право на защиту» уже есть 2 успешных обращения в суд по поводу закрытия и новых правил пересечения линии разграничения в период карантина. Первое касается пенсионерки, которая несколько недель вынуждена была жить на КПВВ «Станица Луганская». Второе – относительно около 30 человек, которых не пускали на подконтрольную Украине территорию через КПВВ «Новотроицкое», и они несколько дней находились в буферной зоне.