В СНБО пригрозили религиозным структурам за попытки продвижения «русского мира»

Накануне местных выборов наблюдается активизация отдельных религиозных структур как инструментов антиукраинской деятельности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

«Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных "конференций", "круглых столов", "международных форумов", "крестных ходов" и т.д.», – отметил Данилов, комментируя основные риски и угрозы, связанные с подготовкой и проведения выборов в местные советы 25 октября.

По его словам, цель таких мероприятий – «продвижение идей так называемого "русского мира", оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды».

«Подобная многолетняя деятельность спецслужб Российской Федерации в предыдущие годы стала одним из основных факторов, которые сделали возможными временную оккупацию Крымского полуострова и части территории Донецкой и Луганской областей», – сказал секретарь СНБО.

«Организаторам различных "мирных форумов" хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что аппарат СНБО Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации», – подчеркнул Алексей Данилов.