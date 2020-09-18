КПВВ «Станица Луганская» работает бесперебойно: В Госпогранслужбе рассказали о ситуации в пунктах пропуска

Определенные командующим Операции Объединенных сил (ООС) контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе функционируют по осеннему графику – ежедневно с 7:00 до 18:30. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В частности, бесперебойно продолжает работать КПВВ «Станица Луганская», где пропускные операции осуществляются ежедневно.

«За неделю в этом КПВВ линию разграничения пересекли 22 508 человек, из них – 10 711 человек проследовали на контролируемую территорию, а 11 797 в сторону временно оккупированной Луганщины», – отмечают пограничники.

Также отмечается, что на прошлой неделе незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжали препятствовать свободному движению людей через линию разграничения на Донетчине.

«Так, пропуск граждан через дорожный коридор "Донецк – Мариуполь" оккупанты осуществляют дважды в неделю, в понедельник и пятницу. Всего за указанный период через КПВВ "Новотроицкое" 174 гражданина и 39 транспортных средств попали на контролируемую территорию, одновременно 386 граждан и 40 транспортных средств проследовали ко временно оккупированной территории Украины. Через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка", который по решению командующего операции Объединенных сил открыт для пропуска, движение не осуществлялся. Этот дорожный коридор оставался полностью заблокирован оккупантами», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этой неделе через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неподконтрольную украинским властям территорию проследовали 12 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста.

«Для жителей Донбасса международная организация направила продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы и оборудование для систем водоснабжения. Общий вес гуманитарного груза составил почти 204 тонны», – рассказали в Госпогранслужбе.