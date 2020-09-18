В «ДНР» сообщили, сколько выдали «паспортов»

«Паспорта ДНР» получили более 550 тыс. человек. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на 15 сентября текущего года миграционная служба МВД ДНР выдала 550 473 паспорта республиканского образца», – уверяют в «ДНР».

Там также напомнили, что получение «паспорта ДНР» является главным условием для получения паспорта РФ.

Напомним, «глава ДНР» Денис Пушилин признал проблему очередей за «паспортами ДНР».

Как сообщалось ранее, жители Донецка жалуются на огромные очереди на оформление «паспорт ДНР». Они отмечают, что в день «паспортные отделы» в районах города принимают по 5-7 человек. Также в «ДНР» предприятия без ведома сотрудников подают их в списки на получение «республиканского паспорта». Работники об этом узнают случайно, когда получают SMS-уведомление, что им необходимо явиться в «миграционную службу» для подачи документов.

Также большие очереди сохраняются в «паспортные столы» в «ЛНР».