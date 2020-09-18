Яценюк напомнил главе МИД РФ о судьбе Риббентропа

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова нельзя считать дипломатом. Об этом заявил премьер-министр 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, передает пресс-служба политсилы.

«Лавров договорился до того, что обвинил Украину в терроризме. Этот негодяй и циник, который потерял последнюю каплю совести, оправдывая кровавые преступления Кремля», – заявил Яценюк.

Политик напомнил, что у Гитлера министром иностранных дел «работал такой служака, как Риббентроп».

«Перед казнью в Нюрнберге этот подонок божился, что ни в чем не виноват, честно служил Рейху, а ответственность за все несет фюрер. Но фюрер – это всегда лишь верхушка зла. Суть зла – сотни и тысячи риббентропов», – подчеркнул он.

Таким служакой у Путина, отметил Арсений Яценюк, является «министр иностранных дел» Лавров.

«Кровь невинных людей, наших граждан, всех подло убитых Россией пассажиров MH17 на твоих руках, Лавров. Когда придет суд истории, ты будешь говорить, что лишь верно служил Рейху, а ответственность несет фюрер. Но суд вынесет тебе приговор», – подчеркнул политик.

«Лавров – не дипломат. Лавров – это суть путинского режима. Гнилая, ничтожная, аморальная суть», – заявил Яценюк.