Инфраструктура, ж/д ветки, аэропорты: Что включат в Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей

В Донецкой области состоялось обсуждение концепции Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В рамках визита на Донетчину представители Минреинтеграции встретились с руководством военно-гражданских администраций и местных органов власти, с бизнесом и общественностью северной и центральной части региона.

Встречи с обсуждением Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей прошли, в частности, в Краматорске, Авдеевке, Торецке, пгт. Зайцево. Особое внимание уделили вопросам инфраструктуры.

«Речь идет о полноценном присоединении всех районов региона в единую энергетическую систему Украины, о соединении с сетью украинских железных дорог северной территории Луганской области путем построения перемычки с железнодорожной веткой "Счастье – Новоайдар – Старобельск – Сватово". Также речь идет об открытии аэропортов в Мариуполе и Северодонецке, восстановлении энергетической, газоснабжающей инфраструктуры и водоснабжения в населенных пунктах вдоль линии разграничения», – отметил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины Ростислав Замлинский.

По его словам, в ближайшее время Минреинтеграции проведет межотраслевое совещание по восстановлению железнодорожного сообщения с северными районами Луганской области, на котором будут рассмотрены варианты проектных решений и отработаны шаги ускорения реализации этого проекта.

Во время встреч также рассмотрели дорожную карту развития территорий, прилегающих к линии соприкосновения, которая была разработана Коалицией прифронтовых громад «На линии соприкосновения». Предложения по этой дорожной карте будут учтены в концепции Стратегии экономического развития, а часть планируют реализовать в ближайшее время.

Напомним, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что осенью планируется завершить разработку концепции экономического развития Донбасса. 15 сентября на Луганщине презентовали проект Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.