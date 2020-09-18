Переселенцам: Как получить и пользоваться электронной справкой ВПЛ

Кабинет министров Украины принял постановление, которым вводится электронная справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ). В данное время документ бумажный, однако теперь он будет доступен и в цифровом виде, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Переселенцы, получившие в установленном порядке справку ВПЛ, будут иметь отражение в электронном виде всей информации, которая есть в этой справке. Для этого нужно лишь установить мобильное приложение «Дія» и пройти электронную аутентификацию.

Электронная справка ВПЛ будет включать следующие данные:

фамилию, имя и отчество ее владельца;

пол;

информацию о документах, подтверждающих личность;

зарегистрированное и фактическое места жительства.

Е-справку ВПЛ можно предъявлять по месту требования без дополнительного предъявления ее бумажного аналога.

«Это значительно облегчит жизнь ВПЛ. Ведь сейчас эту бумажную справку люди вынуждены носить с собой и предоставлять для получения ежемесячной адресной помощи на проживание и оплату коммунальных услуг, в банки для получения субсидий, получения гуманитарной помощи, для голосования. Но теперь достаточно иметь только телефон, где установлено приложение "Дія" и автоматически отображается е-справка ВПЛ», – отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины Снавер Сейтхалилев.

Как сообщили в Министерстве по вопросам цифровой трансформации, сначала электроная справка ВПЛ появится в бета-тесте в мобильном приложении «Дія». Позже на портале «Дія» будет доступна услуга заказа такой справки онлайн.