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Боль в месте укуса: Жителей Донецка пугают яркие пауки (Фото)

18.09.20 15:49
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители заметили большое количество пауков с ярким окрасом. Фотографиями люди делятся в соцсетях.

Так, жители частного сектора и многоэтажной застройки сообщают, что встречают ярких паукообразных, некоторые из них имеют большие размеры, некоторые – больно кусаются. Дончане пишут, что таких пауков ранее в этой местности не встречали.

Те пользователи соцсетей, которые пишут о том, что хорошо знают мир пауков, утверждают, что ни один из представленных видов не опасен для жизни человека, максимум – это покраснение кожи и боль в месте укуса. Все яркие пауки, которых встречали дончане, только нагоняют страха.

Отметим, что ярких пауков дончане замечали и нынешним летом.

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