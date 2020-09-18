На Донетчине начинают ремонтировать еще один мост

В Бахмутском районе Донетчины начинается ремонт моста в районе Светлодарска. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутской районной государственной администрации.

«Для жителей города Светлодарск, населенных пунктов Луганского и Мироновского поселковых советов есть приятная новость. Начинается ремонт моста – путепровода на автомобильной дороге государственного значения М-03 "Киев – Харьков – Довжанский", км 730 + 554, который расположен возле поселка Роты», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Службой автомобильных дорог пройдены все необходимые процедуры по закупкам, согласованы, и на сегодня организация уже готова к реализации проекта.

Выполнять работы будет общество с ограниченной ответственностью «Харківмістдорбуд», которое, как отмечается, имеет опыт в данных видах работ.

Ремонт начнется уже в сентябре. На период проведения работ будут урегулированы новые маршруты автотранспорта. Схемы маршрутов обещают сообщить дополнительно.