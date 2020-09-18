Поперек автодорог: НВФ увеличивают минные поля на Донбассе

На неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ зафиксировал новые мины на автодорогах. Об этом говорится в отчете Миссии, опубликованном 17 сентября.

«13 сентября БПЛА СММ было замечено 14 противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи поселка Саханка Донецкой области. Также 8 противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, и 20 противотанковых мин, установленных неплотными группами на восточной и западной полосах движения этого же автодороги, было зафиксировано вблизи населенного пункта Веселая Гора на Луганщине», – говорится в сообщении.

Кроме того, 16 сентября в населенном пункте Веселое Донецкой области наблюдатели впервые увидели 6 фрагментов боеприпасов, из них 4 оценены как металлические трубы от реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм), а два – как хвостовые стабилизаторы 120 -мм минометных мин.

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) отмечает, что изложенные факты четко указывают на нарушение Минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

«Российско-оккупационные войска и в дальнейшем систематически пренебрегают режимом прекращения огня и в который раз увеличивают минные поля, размещают боеприпасы в жилых массивах, чем подвергают опасности мирных жителей Донбасса», – подчеркивают представители Украины в СЦКК.