На Донетчине за сутки произошли 4 ДТП с погибшими

На Донетчине полиция расследует 4 ДТП с погибшими. Водитель, пассажир и два пешехода погибли в течение суток на автодорогах области. Аварии произошли в Мариуполе, Мангушском районе, а также вблизи Марьинки и Покровска. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Утром 17 сентября в пос. Сартана на территории Мариуполя в аварии пострадали три человека.

«Водитель "ВАЗ-2103" не пропустил на главной дороге автомобиль "Шевроле", в результате чего произошло столкновение. От полученных травм 62-летняя пассажирка "ВАЗа" скончалась в реанимации, а ее муж, который был за рулем, госпитализирован. Водитель "Шевроле" также получил телесные повреждения и проходит амбулаторное лечение», – рассказали в полиции.

Около 21:30 на дороге «Угледар – Павловка» в Марьинском районе водитель автомобиля «Фольксваген» сбил 36-летнюю женщину-пешехода, которая умерла на месте.

Под колесами другого «Фольксвагена» на дороге «Мариуполь – Ялта» погиб 31-летний мужчина.

Еще одну жизнь унесла авария неподалеку Покровска на дороге «Знаменка – Луганск – Изварино». 23-летний водитель «ВАЗ 2110» выехал на обочину и врезался в дерево. Травмы оказались смертельными.

По всем фактам полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.