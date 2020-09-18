В пяти регионах: Где переселенцы могут получить социальное жилье от УФСИ

В пяти областях Украины реализуются проекты по созданию социального жилья для переселенцев. Это как общежития, так и квартиры. В некоторых населенных пунктах есть свободные места для заселения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Харькове на форуме «Мы – новые харьковчане» сообщил специалист по развитию Восточного регионального представительства Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) Дмитрий Сисько.

«Наша организация – УФСИ – государственная, неприбыльная. Нам в этом году 20 лет. По всей Украине мы реализовали более 1200 проектов, направленных, прежде всего, на малообеспеченные слои населения. Наша особенность – мы работаем не в областных центрах (лишь Харьков исключение для программ по переселенцам), мы работаем на периферии – в небольших городах, поселках, селах», – пояснил он.

По обеспечению социальным жильем переселенцев Фонд работает с 2014 года. Проекты реализуются при финансировании Немецкого банка развития KfW. Результат на данный момент – в более 16-ти населенных пунктов в трех областях (Харьковская, Днепропетровская, Запорожская) появилось социальное жилье.

Социальное жилье для переселенцев создается на базе уже существующих зданий (реконструкция, ремонт), и реализуется двух видов:

квартиры с минимальной арендной платой и стоимостью коммунальных услуг;

общежития с минимальной стоимостью проживания.

«Особенность концепции нашей программы – мы брали уже существующие здания и пытались их реконструировать. То есть, с одной стороны, мы сохраняли полуразрушенные объекты инфраструктуры, с другой – создавали жилье», – уточнил Сисько.

В Харьковской области проект реализовывался в 6-ти населенных пунктах:

в городах Краснограде и Богодухов здания ремонтировались под квартиры;

в городах Изюм, Дергачи, Лозовая и поселке Золочев – под социальные общежития.

Сисько подчеркнул, что такое жилье направлено «не на развивающуюся молодежь, не на бизнесменов, не на финансово активных переселенцев». «Это временное жилье для тех людей, которые на текущий момент нуждаются в крыше над головой», – сказал он.

«Кстати, в Дергачах на сегодняшний момент есть свободные места: из 31 комнаты свободны 15. В августе открыли общежитие в поселке Золочев, здесь из 24 комнат выдали пока 7 ордеров, есть свободные места. Очень много запросов поступают с подконтрольной и неподконтрольной территорий: люди звонят, они заинтересованы. При желании по всем нашим объектам можно обращаться, звонить (контакты УФСИ на их сайте, – ред.). Чтобы получить такое жилье, нужно приехать и встать на учет как переселенец в этой территориальной громаде», – рассказал Дмитрий Сисько.

Сейчас программа УФСИ по созданию социального жилья продолжается, но теперь акцент делается на социальные квартиры, потому что спрос на общежития среди переселенцев сильно упал. Кроме Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей теперь к программе добавилась подконтрольная часть Донецкой и Луганской областей.

«К сожалению, в Харьковской области конкурс на дальнейшую реализацию проекта смогли выиграть только 2 города. В них будут формироваться квартиры. Это Изюм – здесь нашлись подходящие прежние здания. И Чугуев – здесь будет строительство практически нового здания, почти в центре города. В Луганской области проект будет реализован в городах Северодонецк, Кременная и Новоайдар. А Южное региональное представительство УФСИ реализует проект по Запорожской (город Мелитополь) и Донецкой (город Мариуполь) областям», – перечислил харьковский представитель УФСИ, добавив, что на сайте Фонда есть более детальная информация.

Отметим, что социальные общежития по проекту УФСИ оборудованы всем необходимым – в каждой комнате есть кровати, шкаф, стулья, стол, тумбочки. На кухнях – печки и гарнитуры, есть прачечные. В некоторых общежитиях постарались сделать блочную систему с душем на две комнаты. А вот социальные квартиры люди должны обустраивать самостоятельно.

Расселением занимаются собственники объекта – местная власть. Они принимают заявки от переселенцев, формируют порядок поселения, списки кандидатов. При этом УФСИ контролирует процесс до момента поселения семьи, чтобы избежать коррупционной составляющей.

С жильцами заключат договор, за коммунальные услуги они будут платить самостоятельно по тарифам, которые действуют в городе. И при этом имеют право оформлять субсидию. Но это социальное жилье без права приватизации. Его не передают в вечное пользование, его невозможно купить, но при этом в нем переселенцы могут жить столько, сколько необходимо. Если семья решит переехать, то квартиру или комнату передают следующему по списку претенденту.

Нынешняя реализация проекта в трех областях рассчитана на предоставление социального жилья для 775 переселенцев:

296 – в Харьковской области;

232 – в Днепропетровской (Павлоград, Каменское, Верхнеднепровске, Вольногорске, Верховцево, Чумаки);

157 – в Запорожской (Мелитополь, Токмак, Камыш-Зоря, Преслав).

Как сообщалось ранее, сейчас в Харькове на учете состоят 89 315 внутренне перемещенных лиц (72 563 семьи). В большинстве своем ВПЛ в Харькове – самореализованные, самообеспеченные люди, т.к. только 17% семей получают «пособие переселенца», а пенсионеры составляют лишь 30%. Часть ВПЛ живут в модульном городке, срок эксплуатации которого истек еще 2 года назад. Также в городе работает социальный отель для ВПЛ, в котором можно проживать за 52 грн с человека. Кроме того, в городе реализуется ряд беспрецедентных городских программ по обеспечению жильем переселенцев, в частности, выдаются беспроцентные кредиты на приобретение квартир, домов.