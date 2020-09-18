У игрока – коронавирус: Команда хоккейного клуба «Мариуполь» ушла на самоизоляцию

В хоккейном клубе «Мариуполь» у одного из игроков тесты подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил начальник управления молодежи и спорта Мариупольского горсовета Алексей Казанцев, передает «TV7».

«Тех, кто не из числа контактных лиц, мы отпустили домой, а 17 человек прошли тестирование, из них 1 положительный результат», – рассказал Казанцев.

Он добавил, что сейчас больной находится на самоизоляции. Состояние здоровья хоккеиста удовлетворительное. Перед тестированием у него никаких симптомов коронавируса не было.

Повторно тесты хоккеисты сдадут через 2 недели. А пока вся команда находится на самоизоляции.

Ранее у спортсменов хоккейного клуба "Донбасс" (базируется в Дружковке) COVID-19 был обнаружен у 23 игроков и членов клуба. В этой связи минимум на две недели были приостановлены матчи плейоф Украинской хоккейной лиги, где клубу из Донецкой области предстояло сыграть с белоцерковским «Белым Барсом».