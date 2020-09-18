Эксперт: На Донбассе будут выбирать власть и миры – украинский или русский

Говоря о местных выборах 25 октября на Донбассе, важно понимать общий контекст событий в регионе. Сейчас здесь на избирателей влияют два главных фактора – близость войны и кризис. Такое мнение высказал глава правления ОО «Сильные громады» Валентин Красноперов, передает «Радио Свобода».

«На Донбассе на сегодня усилилось политическое напряжение в контексте войны. Существует поляризация взглядов: украиноцентричная и российскоцентричная. Молодежь, само собой, более украиноцентричная. Но, к сожалению, есть большое количество людей, особенно пожилого возраста, которые, что бы ты ни делал, какие децентрализации и ремонты дорог бы не проводил, – все равно им будет не хватать российского культурного, политического дискурса», – считает эксперт.

По словам Красноперова, сейчас на Донбассе происходит серьезное усиление и пророссийских, и проукраинских партий. А вот умеренные центристские партии здесь менее популярны, чем на той же Харьковщине или Днепропетровщине.

Условия для варианции с «крепкими хозяйственниками», по его мнению, есть в немногих городах, например, в Мариуполе, Краматорске и Покровске. А вот в большинстве городов Донбасса нет такой ниши. Ведь города эти, по мнению Красноперова, дотационные, малоресурсные и депрессивные. А это создает проблему для имиджа «хозяйственника».

Он считает, что политическая реклама может сработать только для уже известных личностей. А если себя пропагандирует человек малоизвестный, то ему могут просто не поверить.

Но одно дело – знать кандидата. Другое дело: знать, что может этот кандидат во власти, а что – не в его полномочиях. Не все люди в этом разбираются. «Прогресс идет. Но это будет зависеть от каждого города. Но ситуация с осознанием разницы в полномочиях местного самоуправления не такая плохая, какой была до децентрализации. По опросам, люди понимают ответственность местной и центральной власти», – сказал Красноперов.

А вообще на Донбассе с местными выборами ситуация будет отличной от всей Украины. Кроме выбора политического, уверен эксперт, люди будут делать еще и выбор между двумя мирами: украинским и русским.

«Резюме такое: большая часть общества будет идти и понимать, а будет еще и такая, которая будет идти и голосовать за «русский мир». В отличие от всей Украины, на Донбассе люди будут идти дополнительно не только за местными полномочиями, а еще и будут выбирать свою сторону в существующем конфликте», – говорит эксперт.

На что надо обращать внимание перед голосованием, чтобы потом не было обидно за свой голос? Красноперов советует прислушиваться к активным горожанам, которые «пинают» чиновников.

А активистам и журналистам, по мнению Красноперова, надо ставить перед кандидатами важные вопросы. «Сегодня надо обратить внимание на то, насколько у кандидата в мэры есть понимание, как спасать катастрофическое социально-экономическое состояние громады. Как он будет задействовать инвесторов, как он будет задействовать ресурсы. Не как он будет распоряжаться существующим ресурсом: его мало, его нет почти. А во-вторых спрашивать: скажите, как вы будете сюда привлекать деньги и инвестиции», – заключил общественник.