Почти полностью достигли: Зеленский о режиме «тишины» на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим «тишины» на Донбассе неидеальный, он выполняется с некоторыми провокациями. Об этом он сказал сегодня, 18 сентября, в ходе своего визита в Тернопольскую область, передает «РБК-Украина».

«Сегодня есть у нас режим "тишины". Да, неидеальный, он выполняется с некоторыми провокациями... Сколько будет продолжаться режим "тишины", я сказать не могу, мы делаем все, чтобы он вышел на постоянный уровень», – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, пока речь о стабилизации ситуации не идет.

«Сказать, что ситуация стабилизировалась, мы не можем, пока идет война. Это все равно большой шаг. Мне кажется, это тот самый пункт (Минских соглашений – ред.), которого мы сегодня почти полностью достигли», – добавил глава государства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из первых пунктов Минска – устойчивое прекращение огня. Договоренности, которые были достигнуты 27 июля, дали результат, и в течение 6 недель на Донбассе не было боевых потерь. Однако потом случилось обострение, погиб украинский военный. По словам президента, это могло быть связано со встречей советников «нормандской четверки».