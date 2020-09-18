На Донбассе 99% предвыборных обещаний невозможно исполнить, – эксперт

Опыт последних президентских и парламентских кампаний показал, что на Донбассе подходы к выбору изменились. На смену «крепким хозяйственникам» пришли популисты, которые много обещают и предлагают простые решения. Такое мнение высказал, координатор Центра общественного контроля «ДІЙ-Краматорськ» Андрей Романенко, передает «Радио Свобода».

«Если раньше были четкие ролевые модели ("крепкий хозяйственник", проевропейский, пророссийский, за русский язык, против русского языка), то сейчас все абсолютно смешалось. Картинка большинства людей формируется на основании центральных каналов. На этих выборах, у меня есть такое ощущение, что люди выберут именно бренды… которые, условно говоря, говорят хорошие и правильные, как им кажется, вещи», – считает Романенко.

Он считает, что фактор войны уже не влияет на решение избирателя. Пример тому – высокий рейтинг одной из партий, которая отстаивает идеи (в том числе, защиты «русского мира»), которые и привели, по мнению Романенко, войну на Донбасс.

«Мне уже кажется, что даже эти призывы о том, что мы единственная партия, которая знает, как остановить войну, – они уже ни о чем. Люди просто не верят в это. Это какие-то внутренние рефлексии политиков. Политические силы скармливают своим избирателям не те нарративы, которые нужны избирателям, а которые руководителям политических сил кажутся правильными. И это полное разложение на две параллельные реальности. В одной реальности существуют политические силы, а в другой – избиратели. Условного избирателя Краматорска волнуют проблемы медицины, образования, дорог и коммунальных тарифов. А при этом мы им говорим о завершении войны, о выборе в пользу России или в пользу Европы», – убежден эксперт.

Романенко пояснил, что избирателю надо узнать до голосования, чтобы потом не разочароваться в своем выборе. «Надо обратить внимание на историю кандидата. Я не верю в то, что кандидаты резко вдруг начали изменяться. Когда человек, будучи 10 лет депутатом городского совета, ничего не делал, а тут вдруг решил изменить все вокруг себя, то нужно смотреть историю кандидата, потому что это не правда, люди не меняются. И, все-таки, читать программы. Потому что сейчас очень хитрая технология, когда публично обещается одно, а в программу вписывается совсем другое. Меньше верить обещаниям. Мы четко должны понимать, что 99% всех обещаний, которые даются перед выборами, их невозможно исполнить, потому что их невозможно исполнить. Это не хорошо и не плохо, – это такая торговля мечтой, которой спекулируют кандидаты», – делает выводы Романенко.

Отметим, что 15 сентября в рамках местных выборов, запланированных на 25 октября, началась регистрация кандидатов в депутаты и на должности сельских, поселковых и городских голов.