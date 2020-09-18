Из-за постановления о выборах: Резников признал, что переговоры по Донбассу практически заблокированы

Вице-премьер-министр, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников предлагает Верховной Раде принять альтернативное решение относительно местных выборов, что позволит разблокировать переговоры с Россией. Об этом он сказал сегодня, 18 сентября, во время часа вопросов к правительству, передает «Украинская правда».

«Многие присутствующие хотят услышать комментарии относительно постановления, которое касается местных выборов. Я дам вам максимально откровенный ответ. Это постановление политически очень правильное и полностью созвучно с теми тезисами, которые я лично озвучиваю... Но чисто тактически отдельные его положения преждевременны. Усложнило ли это постановление ведение переговоров? Да, усложнило. Воспользовались ли ним наши оппоненты для манипуляции? Да, воспользовались. Заблокировало ли оно переговорный процесс? Да, в значительной степени он заблокирован – например, в том числе, в гуманитарной подгруппе, где готовится освобождение порядка 100 наших пленников», – заявил Резников.

Он отметил, что принимать то или иное решение по изменению или уточнению этого постановления – это исключительно прерогатива украинского парламента, и это было подчеркнуто украинской делегацией в Берлине во время последней встречи политических советников лидеров стран «нормандского формата».

«И будет понятно, если парламент Украины не захочет делать изменения именно с этим постановлением – ибо никому не нравятся ультимативные условия, там более со стороны государства-агрессора. Но если парламент Украины сможет проявить коллективную мудрость и принять какое-то другое решение, которое подчеркнет восприятие Украиной Минского процесса как на данный момент безальтернативной площадки для переговоров, которое подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней?» – задал вопрос вице-премьер.

По мнению Резникова, такое решение даст важный сигнал западным партнерам и международным посредникам из ОСБЕ.

«Оно бы расширило поле маневра для нашей работы в Трехсторонней контактной группе. Тем более, что упомянутое постановление де-факто исчезнет как фактор после 25 октября. Я с большим уважением отношусь к украинскому парламенту и надеюсь, что народные депутаты на своем участке нашего общего фронта против агрессора точно не подведут», – подчеркнул Алексей Резников.

Он уточнил, что пункт 4 постановления Верховной Рады от 15 июля противоречит 9-му пункту комплекса мер Минских соглашений. А именно: в Минских соглашениях контроль над границей начинает возвращаться после выборов и завершается после всеобъемлющего политического урегулирования, а в постановлении парламента – сначала контроль над границей, а потом выборы.